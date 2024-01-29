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Закон, порядок, государство

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Массовое выполнение норм ГТО прошло в Уссурийске

Массовое выполнение норм ГТО прошло в Уссурийске

В минувшее воскресенье, 28 января, на базе Федерации многоборья ГТО Приморского края торжественно открыли Первичное отделение Движения Первых (6 ).

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