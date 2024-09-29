CNN: ЦАХАЛ ликвидировала лидера «Хезболлы» Насраллу, потому что тот создавал «огромный арсенал оружия»

Это делалось с единственной целью — «начать войну с Израилем», заявили в армииАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллу, потому что тот создавал «огромный арсенал оружия» с единственной целью — «начать войну с Израилем».