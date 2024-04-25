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В Польше готовы помочь Киеву вернуть мужчин призывного возраста

В Польше готовы помочь Киеву вернуть мужчин призывного возраста

Об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.фото: president.gov.ua--> Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, покинувших страну после начала российской спецоперации.

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