В Польше готовы помочь Киеву вернуть мужчин призывного возраста

Об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.фото: president.gov.ua--> Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, покинувших страну после начала российской спецоперации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии