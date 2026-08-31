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Kalshi выпустила первый пожизненный запрет на торговлю бывшему конгрессмену Джорджу Сантосу

Kalshi выпустила первый пожизненный запрет на торговлю бывшему конгрессмену Джорджу Сантосу

Бывший член Палаты представителей США Джордж Сантос был навсегда отстранен от торговли на платформе Kalshi, что стало первым подобным случаем в истории платформы.

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