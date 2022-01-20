Николай Макаров, застреливший генерала ФСИН, не смог оспорить приговор

Краевая прокуратура сообщает, что работник охотничьего кордона в Эдакуйском участковом лесничестве Николай Макаров не согласился с приговором Забайкальского краевого суда от 28 октября 2021 года, который признал его виновным в убийстве двух человек.
Краевая прокуратура сообщает, что работник охотничьего кордона в Эдакуйском участковом лесничестве Николай Макаров не согласился с приговором Забайкальского краевого суда от 28 октября 2021 года, который признал его виновным в убийстве двух человек.
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