В Крыму подешевело жилье для командированных

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В Крыму с окончанием летнего сезона подешевела посуточная аренда квартир и загородных домов, владельцы которых готовы предоставить гостям подтверждающие документы командированным.
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