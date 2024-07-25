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Царьград

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Уголовное дело возбуждено из-за проблем с водой на Бору

Местная жительница пожаловались Бастрыкину на перебои с водоснабжением.В региональном Следственном управлении Следственного комитета России возбудили уголовное дело в связи с нарушениями в работе системы водоснабжения на Бору в Нижегородской области.

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