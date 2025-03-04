Вэнс призвал Зеленского к переговорам из-за потери Киевом союзников

ВЧ

Валерий Чикунов

Сказано же Святейшим и да будет услышано наконец-то и за рубежом . Не имеет права он ни по каким действиям .Только нюхать и то только трусы бомжихи , а так как раньше , врачи запретили . Ну не лигетимен он , только Рада будет рада , когда ей даду-даду эту власть по применению к нему импичмента . А это может сделать только ВВП как носитель короны императора унаследованного от бывшей империи и Владыки Кирилла настоятеля Русской Церкви .