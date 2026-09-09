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Регионы России

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Сергей Лукьянцев продлил контракт со «Спартаком» на три года

Сергей Лукьянцев продлил контракт со «Спартаком» на три года

Российский нападающий Сергей Лукьянцев подписал новое трёхлетнее соглашение с московским хоккейным клубом «Спартак», сообщили в пресс-службе команды.

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