Глава ведомства запросил доклад по уголовному делу о противоправных действиях мигранта в отношении несовершеннолетней в Ленинградской области

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Ленинградской области расследуется уголовное дело в отношении гражданина Таджикистана, который 13 ноября 2023 года, находясь на лестничной площадке одного из домов в городе Никольское Тосненского района, совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней.