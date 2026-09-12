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Культуромания

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Воронеж отмечает 440-летие со дня основания

Воронеж отмечает 440-летие со дня основания

12 сентября Воронеж празднует 440-летие. Город, основанный в 1586 году, является административным центром Воронежской области и четырнадцатым по численности населения городом России.

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