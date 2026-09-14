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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Забуга о возвращении фарма «Торпедо» в ВХЛ: «Вопрос решится ближе к декабрю, у нас годичный бюджет. Достойное содержание клуба обойдется в 350+ млн рублей»

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга высказался о возможном возрождении фарм-клуба в Olimpbet ВХЛ.

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