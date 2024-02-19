Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

848 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • radiofree RF
    Это сериал надо обязательно показать по ТВ,что бы пожилые и не только,знали как мошенники обманывают людей.Мне постоя...Состоялась премье...
  • Простой Обыватель
    Пока есть хотя бы один наркоман, безопасность вашей семьи под угрозой.В Якутии вынесен ...
  • Татьяна Шарапова
    Красивая пара, счастья и удачи в жизни.Сотрудник МЧС Рос...

На Донецком направлении расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» нанес огневой удар по опорному пункту ВСУ

На Донецком направлении расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» нанес огневой удар по опорному пункту ВСУ

Выполнив наводку пусковой установки, артиллеристы открыли огонь на поражение – в результате выпущенных снарядов опорный пункт ВСУ был уничтожен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх