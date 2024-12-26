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В МЧС назвали причину пожара, в котором заживо сгорели трое челябинских детей

В МЧС назвали причину пожара, в котором заживо сгорели трое челябинских детей

Трагедия случилась в Чесменском районе минувшей ночью.В МЧС рассказали о причине пожара, в котором заживо сгорели трое челябинских детей.

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