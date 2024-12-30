Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 740 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • владимир рябченко
    Это вода в Темзе во всём виновата..."Медали заржавели...
  • владимир рябченко
    Видимо наелись грузины и роз, и демократии по-американски, и французской засЛанки...Почему в Грузии п...
  • степан дунов
    До сих пор сказывается в России наследие 90х и расплодившихся дерьмократов сидящих   на хлебных местах. В первую очер..."Приехал срубить ...

Помните двух замурованных бойцов ВСУ в "бетонном мешке"? Их спас Геннадьич

Помните двух замурованных бойцов ВСУ в "бетонном мешке"? Их спас Геннадьич

Помните, как двое украинских солдат забились в хорошо защищённый пулемётный дот в Курахово и закрыли за собой дверь? На уговоры сдаться они не поддались, наши взорвали дверь, но та деформировалась и совсем перестала открываться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТТ
Татьяна Тропина
Полтора месяца рисковать, носить им жрачку, лекарства... А оно того стоило?
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх