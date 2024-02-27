Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 733 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Макрон давно сошёл с ума. Во первых, нормальный мужик не стал бы жить со старухой, во вторых ОН гомик!🤠😜👈👍Во Франции обрати...
  • Severyanin
    Трамп, если вдруг станет президентом США, чтобы оправдать оказанное доверие избирателей, наверняка не отменит санкций...Трамп: Я покончил...
  • Severyanin
    Интересно, гроб деньгами затарил, на всякий случай? Какое превосходство даёт несметное богатство? Господь уравнял все...Умер Лорд Ротшиль...

Силуанов пригрозил Западу «симметричной» конфискацией активов: в чем подвох

Силуанов пригрозил Западу «симметричной» конфискацией активов: в чем подвох

Вчера 835 прочитали Любые действия с российскими активами на Западе получат симметричный ответ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
А можно к активам запада добавить Брюссель, он действительно стоит больше триллиона американских рублей, а затраты - всего пару Посейдонов!🤠🗡️👈😜👍
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх