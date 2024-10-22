В Ростове могут снова хоронить умерших людей на Северном кладбище

Ситуация с доступными местами на кладбище «Ростовское» в Мясниковском районе сложная. Сотрудники одной из ритуальных служб Ростова сообщили, что никто не ожидал быстрого исчерпания мест, передает корреспондент RostovGazeta.
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