Converse удалил ролик после обвинений в аллюзии на Ку-клукс-клан

Converse убрал из сетей рекламу с Кариной из aespa после призывов о сходстве с Ку-клукс-кланом. Пользователи заметили символы, вызывающие негативные ассоциации.
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