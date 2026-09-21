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Царьград

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Converse удалил ролик после обвинений в аллюзии на Ку-клукс-клан

Converse удалил ролик после обвинений в аллюзии на Ку-клукс-клан

Converse убрал из сетей рекламу с Кариной из aespa после призывов о сходстве с Ку-клукс-кланом. Пользователи заметили символы, вызывающие негативные ассоциации.

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