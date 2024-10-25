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На Южном Урале завершился пожароопасный сезон

На Южном Урале завершился пожароопасный сезон

В Пожароопасный сезон на территории Челябинской области завершен. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ лесами Челябинской области, соответствующее постановление регионального правительства вступает в силу с пятницы, 25 октября.

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