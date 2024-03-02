За каждым великим мужчиной сидит пассажир такси

Когда я вчера пела у себя в комнате, кто-то выбил мое окно. Видимо, чтобы лучше слышать. — Рyки за головy! Hоги на шиpинy плеч!— Это что, огpабление!?— Hет, ypок физкyльтypы! — Значит, Сергей, вы планируете поступать в нашу музыкальную школу?— Да.
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