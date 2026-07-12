Таджикистан собирается взять земли у России, чтобы выращивать себе масличные культуры. Земли будут использовать таджикские фермеры, выращивать на них семена и плоды и отправлять в Таджикистан на переработку, заявили в Минпроме республики.
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