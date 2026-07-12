Донецкая группа...
ВК клипы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Донецкая группа новостей

184 подписчика

Таджикистан собирается взять земли у России, чтобы выращивать себе масличные культуры. Земли будут использовать таджикские фермеры, выращивать на них ...

Таджикистан собирается взять земли у России, чтобы выращивать себе масличные культуры. Земли будут использовать таджикские фермеры, выращивать на них семена и плоды и отправлять в Таджикистан на переработку, заявили в Минпроме республики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии