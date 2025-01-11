23-летняя Neverwinter Nights получила новое обновление благодаря “неоплачиваемым про...

23-летняя Neverwinter Nights получила новое обновление благодаря “неоплачиваемым программистам”Неумирающая D&D-RPG Neverwinter Nights 2002 года каким-то образом продолжает развиваться: Beamdog только что выпустила новое, официальное обновление для своего переиздания 2018 года, которое было собрано участниками все еще активной мод-сцены NWN.