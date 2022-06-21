Качиньского на посту вице-премьера заменит министр обороны Польши

РИА Новости со ссылкой на агентство PAP приводит слова 72-летнего польского политика о том, что во время кризиса на Украине Блащак как глава военного ведомства – наиболее подходящая кандидатура на пост заместителя председателя правительства.
РИА Новости со ссылкой на агентство PAP приводит слова 72-летнего польского политика о том, что во время кризиса на Украине Блащак как глава военного ведомства – наиболее подходящая кандидатура на пост заместителя председателя правительства.
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