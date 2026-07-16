Родственники 18-летней жены казанского стрелка Галявиева, устроившего бойню в гимназии, хотят отправить ее в психбольницу

Родственники 18-летней жены казанского стрелка Галявиева, устроившего бойню в гимназии, хотят отправить ее в психбольницуРодственники 18-летней девушки, вышедшей замуж за устроившего стрельбу в казанской гимназии и осужденного пожизненно Ильназа Галявиева, хотят отправить ее на принудительное лечение.