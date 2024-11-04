Исследование: электромобилизация сократит 140 тысяч рабочих мест в Германии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Власти Евросоюза не первый год действуют максимально жестко в отношении автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
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