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Почётный гражданин Липецкой области Николай Еремеев

Почётный гражданин Липецкой области Николай Еремеев

Почётный гражданин Липецкой области. Николай Дмитриевич сумел создать хозяйство, где объединилось растениеводство, животноводство, садоводство.

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