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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

«Все маски сброшены. Россию и Европу на аркане втягивают в ядерную бойню»: Военный обозреватель

Эксперты по разные стороны всё чаще сходятся во мнении, что война России и Запада неизбежна. На это указывают сигналы, которые мы пропустили, рассказал военкор, заявив, что уже известны и цели войны, и даже участники.

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