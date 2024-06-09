«Все маски сброшены. Россию и Европу на аркане втягивают в ядерную бойню»: Военный обозреватель

Эксперты по разные стороны всё чаще сходятся во мнении, что война России и Запада неизбежна. На это указывают сигналы, которые мы пропустили, рассказал военкор, заявив, что уже известны и цели войны, и даже участники.
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