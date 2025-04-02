Евросоюз требует согласования договора о ресурсах Украины и США

Договор о ресурсах между США и Украиной должен быть согласован с Евросоюзом. Об этом в рамках своего прощального визита в Киев заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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