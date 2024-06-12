Екатерина Мизулина вновь едет в Екатеринбург

Екатерина Мизулина вновь планирует визит в Екатеринбург. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина объявила в своих соцсетях розыгрыш, победителям за угадывание города очередной поездки пообещала мерч.
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