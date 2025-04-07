Россиянам рассказали о последствиях редактирования фото для паспорта

Редактирование фотографии для улучшения внешнего вида грозит отказом в получении паспорта. Кроме того, недопустимы цветные линзы и очки, оправа которых закрывает глаза, говорится в материалах МВД, пишет РИА Новости.
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