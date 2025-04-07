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Трамп: США проводят встречи с Россией и Украиной, приближаясь к договоренности

Трамп: США проводят встречи с Россией и Украиной, приближаясь к договоренности

REUTERS/Nathan Howard Президент США Дональд Трамп, выступая на встрече с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, заявил, что Штаты недовольны ситуацией, которая в настоящий момент наблюдается на Украине.

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