Трамп: США проводят встречи с Россией и Украиной, приближаясь к договоренности

REUTERS/Nathan Howard Президент США Дональд Трамп, выступая на встрече с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, заявил, что Штаты недовольны ситуацией, которая в настоящий момент наблюдается на Украине.
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