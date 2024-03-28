Что общего у художников и спортсменов-горнолыжников? Метод Айвазовского Когда речь заходит о морских пейзажах, первое, что вспоминается, — картины Айвазовского.
Вспомнить все: что такое фотографическая память и можно ли ее развить
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С2
С 21
Ценнейший материал для многих.
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8 час.
ВА
Владимир Акулов
Хорошая память - только один важный элемент качественного интеллекта...Качественный мозг должен уметь хорошо работать с разными элементами знания, решая задачи...Надо уметь обобщать , сравнивать , просчитывать варианты решения задач...И при этом не уставать -это *интеллектуальная работоспособность *...И не допускать разрывов в рассуждениях -*устойчивость внимания *, не отвлекаться на посторонние раздражители...
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7 час.
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