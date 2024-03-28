Вспомнить все: что такое фотографическая память и можно ли ее развить

ВА

Владимир Акулов

Хорошая память - только один важный элемент качественного интеллекта...Качественный мозг должен уметь хорошо работать с разными элементами знания, решая задачи...Надо уметь обобщать , сравнивать , просчитывать варианты решения задач...И при этом не уставать -это *интеллектуальная работоспособность *...И не допускать разрывов в рассуждениях -*устойчивость внимания *, не отвлекаться на посторонние раздражители...