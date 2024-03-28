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Вспомнить все: что такое фотографическая память и можно ли ее развить

Вспомнить все: что такое фотографическая память и можно ли ее развить

Что общего у художников и спортсменов-горнолыжников? Метод Айвазовского Когда речь заходит о морских пейзажах, первое, что вспоминается, — картины Айвазовского.

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Комментарии
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С2
С 21
Ценнейший материал для многих.
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8 час.
ВА
Владимир Акулов
Хорошая  память  -  только  один  важный  элемент  качественного  интеллекта...Качественный  мозг  должен  уметь  хорошо  работать  с  разными  элементами  знания,  решая  задачи...Надо  уметь  обобщать  ,  сравнивать  , просчитывать  варианты  решения  задач...И  при  этом  не  уставать -это  *интеллектуальная  работоспособность  *...И  не  допускать  разрывов  в  рассуждениях -*устойчивость  внимания  *,  не  отвлекаться  на  посторонние  раздражители...
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7 час.

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