Дима Билан рассказал, что долго "отмывался" после концерта в Самаре

О событиях 2019 года популярный певец рассказал в подкасте видеоблогера Эльдара Джарахова.Во время эксклюзивного интервью известный видеоблогер вспомнил о громком инциденте из прошлого популярного певца Димы Билана.
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