Политолог Андрей Кортунов прокомментировал в эфире RTVI приезд спецпосланника Трампа в МосквуЗаявления о готовности Москвы возобновить переговоры с Киевом и Вашингтоном внушают определенный оптимизм, однако ждать прорыва в ближайшее время не стоит.