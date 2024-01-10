Сергей Пивков исполнил новогоднюю мечту юного Макара из Архангельска

Восьмилетний Макар из Архангельска занимается тхэквондо и под Новый год загадал желанный подарокНовогоднее желание восьмилетнего Макара из Архангельска исполнилось благодаря Всероссийской акции "Елка желаний".
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