Врач рассказал, когда нужно совсем бросить пить

После наступления 50 лет человеку особенно важно пересмотреть свое отношение к алкоголю, поскольку он ухудшает работу мозга, а также увеличивает риск депрессии и деменции, рассказал РИА «Новости» врач-невролог Владимир Мартынов.
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