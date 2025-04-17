Впервые в США ядерный реактор перешёл на топливо с повышенным уровнем обогащения

Впервые в США ядерный реактор начал использовать топливо с повышенным уровнем обогащения. Компания Southern Nuclear внедрила в реактор Vogtle Unit 2 в штате Джорджия четыре тестовые топливные сборки, содержащие уран, обогащённый свыше 5% изотопом U-235.
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