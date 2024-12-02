Медикам в помощь: Учёные создали жёсткий и одновременно эластичный полимер

Исследователи пытались сделать это на протяжении 185 лет.Учёные из американского Виргинского университета смогли создать новый полимер, который должен решить главную проблему при производстве синтетических материалов.
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