Стало известно, что помешало счастью Бондарчука и Паулины Андреевой

В светских кругах снова обсуждают развод супругов, которые давно не появляются вместе на публике. Федор Бондарчук и Паулина Андреева Komsomolskaya Pravda/Global Look PressФедор Бондарчук и Паулина Андреева последний раз выходили в свет вместе осенью прошлого года.