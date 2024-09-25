Стало известно, что помешало счастью Бондарчука и Паулины Андреевой

В светских кругах снова обсуждают развод супругов, которые давно не появляются вместе на публике. Федор Бондарчук и Паулина Андреева Komsomolskaya Pravda/Global Look PressФедор Бондарчук и Паулина Андреева последний раз выходили в свет вместе осенью прошлого года.
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