ЦИАМ имени П.И. Баранова подтвердил статус промышленного комплекса

Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ) подтвердил статус промышленного комплекса, который дает право на значительные налоговые льготы от города — снижение ставки налога на прибыль и землю.
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