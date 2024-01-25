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ЦИАМ имени П.И. Баранова подтвердил статус промышленного комплекса

ЦИАМ имени П.И. Баранова подтвердил статус промышленного комплекса

Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ) подтвердил статус промышленного комплекса, который дает право на значительные налоговые льготы от города — снижение ставки налога на прибыль и землю.

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