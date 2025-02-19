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Царьград

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Физики нашли математическое доказательство библейского сотворения Вселенной

Физики нашли математическое доказательство библейского сотворения Вселенной

Два выдающихся физика Паоло Бассани и Жоау Магейхо опубликовали статью под названием «Как создать Вселенную», в которой проводится параллель с созданием мира Богом.

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