Военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, отработали штурм позиций противника на полигоне ЮВО в Ставропольском крае

Учебный бой велся комбинированным огнём из автоматов и пулеметов Калашникова, ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В, автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» и крупнокалиберных пулеметов «Корд».
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