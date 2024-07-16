Саммит по развитию территорий Черноземья состоится в Липецке

Мероприятие запланировано на площадке ОЭЗ «Липецк» в городе Грязи в формате открытого диалога. Вопросы крайне актуальные: технологические решения адаптации к изменениям климата, сокращение негативного воздействия на окружающую среду, повторное использование материалов и многое другое.