О неожиданной опасности предупредили всех, кто едет отдыхать к морю в Приморье

Всех местных жителей, кто собрался поехать отдохнуть к морю, предупредили о смертельной опасности. Дело в том, что на водных объектах Владивостока разрушается лед.
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