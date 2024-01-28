Мигранта-авторитета взяли возле ТРК в Челябинске: "Им дают ларьки, маршрутки, рынки"

Мигранты снова возглавляют новостной топ. В то время, как в Якутии 500 русских мужчин вышли на главную площадь и потребовали, чтобы власти ответила за чинимый мигрантами беспредел, в Челябинске задержали криминального авторитета из ближнего зарубежья, повязали 101-го иноземца, обнаглевшего азиата, грабившего дачи на глазах хозяев.