Мигранта-авторитета взяли возле ТРК в Челябинске: "Им дают ларьки, маршрутки, рынки"

Мигранты снова возглавляют новостной топ. В то время, как в Якутии 500 русских мужчин вышли на главную площадь и потребовали, чтобы власти ответила за чинимый мигрантами беспредел, в Челябинске задержали криминального авторитета из ближнего зарубежья, повязали 101-го иноземца, обнаглевшего азиата, грабившего дачи на глазах хозяев.
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