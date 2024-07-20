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Обещали обещать: В ЕС согласились начать диалог об упрощении виз для Армении

Обещали обещать: В ЕС согласились начать диалог об упрощении виз для Армении

Совет ЕС рассмотрит возможность обсуждения визовых отношений с Арменией 22 июля.Глава парламентской комиссии Армении по европейской интеграции Арман Егоян заявил, что вопрос о начале переговоров, направленных на либерализацию визового режима между Арменией и Евросоюзом, будет рассмотрен Советом Евросоюза в ближайшее время.

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