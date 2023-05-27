МВД Германии пока отказалось от стационарного контроля на границе с Польшей

Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (СДПГ) в настоящее время придерживается отказа от стационарного пограничного контроля с Польшей, но не исключает его полностью в будущем, 27 мая сообщает немецкая редакционная сеть RND.