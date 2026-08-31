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Орловские новости

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Июль 2026 в Орловской области стал самым дождливым за 20 лет

Июль 2026 в Орловской области стал самым дождливым за 20 лет

В июле 2026 года в регионе выпало 121 мм осадков, что вдвое больше нормы и сделало его самым дождливым за 20 лет.

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