Повышение МРОТ до 30 тысяч рублей: новый виток борьбы с серой занятостью Елена Галицкая1 мая 2024 года, стало известно о предложении повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России до 30 тысяч рублей.
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