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Путин сообщил о дефиците яблок в России на Восточном экономическом форуме

Владимир Путин заявил о дефиците яблок в России в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

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